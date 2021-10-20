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Хватит жевать жир: в Британии подняли вопрос ограничения потребление красного мяса на законодательном уровне

Киев • УНН

 • 19051 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Ученый из Оксфордского университета Великобритании Марко Спрингманн призвал местных политиков ограничить потребление красного мяса на законодательном уровне, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Хватит жевать жир: в Британии подняли вопрос ограничения потребление красного мяса на законодательном уровне

Детали

Он констатировал, что за последние 10 лет потребление мяса в Великобритании снизилось на 17%.

"Даже принц Чарльз призвал людей прекратить есть мясо и молочные продукты в определенные дни недели", - пишет ученый.

Но, не смотря на это, британцы продолжают употреблять много красного мяса.

"Хотя существует устойчивый научный консенсус в отношении того, что высокое потребление мяса чрезвычайно вредно для нас и окружающей среды", - говорит Спрингманн.

Специалист напомнил, что в Великобритании десятки тысяч предотвратимых смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и рака были связаны с потреблением красного и переработанного мяса.

" Тем не менее, несмотря на эту чрезвычайную ситуацию в области общественного здоровья и окружающей среды, политики, похоже, не желают предпринимать значимых шагов, которые помогли бы создать более здоровую и устойчивую продовольственную систему", - пишет ученый.

Ссылаясь на данные службы общественного здравоохранения Англии, Спрингманн напомнил, что в день можно есть максимум 51 г красного или переработанного мяса. Это – весьма много, убежден специалист.

"Всесторонний обзор научной литературы по здоровому питанию предлагает ограничить потребление красного и обработанного мяса до менее одной порции в неделю (14 г в день), что в пять раз ниже текущей рекомендации", - пишет ученый, рекомендуя местным политикам пересмотреть нацпрограмму диетических рекомендаций.

"Обновление национальные программы, с учетом последних научных данных, станет важным первым шагом к сокращению 30 тыс. ежегодных смертей, связанных с потреблением красного и переработанного мяса в Великобритании", - резюмировал он.

К слову

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

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