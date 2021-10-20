Хватит жевать жир: в Британии подняли вопрос ограничения потребление красного мяса на законодательном уровне

Детали

Он констатировал, что за последние 10 лет потребление мяса в Великобритании снизилось на 17%.

"Даже принц Чарльз призвал людей прекратить есть мясо и молочные продукты в определенные дни недели", - пишет ученый.

Но, не смотря на это, британцы продолжают употреблять много красного мяса.

"Хотя существует устойчивый научный консенсус в отношении того, что высокое потребление мяса чрезвычайно вредно для нас и окружающей среды", - говорит Спрингманн.

Специалист напомнил, что в Великобритании десятки тысяч предотвратимых смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и рака были связаны с потреблением красного и переработанного мяса.

" Тем не менее, несмотря на эту чрезвычайную ситуацию в области общественного здоровья и окружающей среды, политики, похоже, не желают предпринимать значимых шагов, которые помогли бы создать более здоровую и устойчивую продовольственную систему", - пишет ученый.

Ссылаясь на данные службы общественного здравоохранения Англии, Спрингманн напомнил, что в день можно есть максимум 51 г красного или переработанного мяса. Это – весьма много, убежден специалист.

"Всесторонний обзор научной литературы по здоровому питанию предлагает ограничить потребление красного и обработанного мяса до менее одной порции в неделю (14 г в день), что в пять раз ниже текущей рекомендации", - пишет ученый, рекомендуя местным политикам пересмотреть нацпрограмму диетических рекомендаций.

"Обновление национальные программы, с учетом последних научных данных, станет важным первым шагом к сокращению 30 тыс. ежегодных смертей, связанных с потреблением красного и переработанного мяса в Великобритании", - резюмировал он.

К слову

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.