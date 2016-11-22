Досі не відомі прізвища тих, хто наказував суддям виносити неправосудні вироки щодо учасників Євромайдану - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На сьогодні слідство не знає, хто саме віддавав суддям накази виносити неправосудні вироки учасникам Євромайдану. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” прямим включенням з Гааги повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН.
На питання, чи відомі прізвища тих, хто віддавав наказ суддям віддавати накази суддям виносити неправосудні рішення щодо учасників Євромайдану Генпрокурор відповів, що не відомо.
“Наразі прізвища не відомі,” — сказав він.
Нагадаємо, що в АП підтвердили інформацію про те, що П.Порошенко надав свідчення у справі Майдану 18 листопада.
Як повідомляв УНН, 9 серпня у Генеральній прокуратурі України офіційно повідомили, що запросили на допит як свідків у “справі Майдану” Президента України Петра Порошенка, голову Верховної Ради Андрія Парубія, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, колишнього Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка та інших високопосадовців.
Вже надали свої пояснення у ГПУ стосовно подій на Майдані голова Верховної Ради України Андрій Парубій, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, міністр культури Євген Нищук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.