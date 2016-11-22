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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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До сих пор не известны фамилии тех, кто приказывал судьям выносить неправосудные приговоры в отношении участников Евромайдана - Ю.Луценко

Киев • УНН

 • 7639 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. На сегодня следствие не знает, кто именно отдавал судьям приказы выносить неправосудные приговоры участникам Евромайдана. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова" прямым включением из Гааги сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает УНН.

До сих пор не известны фамилии тех, кто приказывал судьям выносить неправосудные приговоры в отношении участников Евромайдана - Ю.Луценко

На вопрос, известны фамилии тех, кто отдавал приказ судьям отдавать приказы судьям выносить неправосудные решения в отношении участников Евромайдан Генпрокурор ответил, что не известно.

"Сейчас фамилии не известны", - сказал он.

Напомним, что в АП подтвердили информацию о том, что П.Порошенко дал показания по делу Майдана 18 ноября.

Как сообщал УНН, 9 августа в Генеральной прокуратуре Украины официально сообщили, что пригласили на допрос в качестве свидетелей по "делу Майдана" Президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Андрей Парубий, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Украина Арсения Яценюка и других высокопоставленных чиновников.

Уже предоставили свои объяснения в ГПУ относительно событий на Майдане председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр культуры Евгений Нищук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, советник министра внутренних дел Шкиряк.

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