Дощі та до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Дощову і відносно теплу погоду прогнозують синоптики на сьогодні. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 10 квітня часом невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, у горах з мокрим снігом, лише у південній частині без істотних опадів.
У південних і центральних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, в Карпатах близько 0°; вдень 10-15° тепла, на півдні та сході до 18°.
Погода у столичному регіоні
У Київській області сьогодні часом невеликий дощ. Температура вночі 5-8° тепла, вдень 12-15°.