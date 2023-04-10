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Дощі та до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Дощі та до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 684504 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Дощову і відносно теплу погоду прогнозують синоптики на сьогодні. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 10 квітня часом невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, у горах з мокрим снігом, лише у південній частині без істотних опадів.

У південних і центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, в Карпатах близько 0°; вдень 10-15° тепла, на півдні та сході до 18°.

Погода у столичному регіоні

У Київській області сьогодні часом невеликий дощ. Температура вночі 5-8° тепла, вдень 12-15°.

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