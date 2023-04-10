Дожди и до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 10 апреля временами небольшой, на Закарпатье и Прикарпатье умеренный дождь, в горах с мокрым снегом, лишь в южной части без существенных осадков.

В южных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в Карпатах около 0°; днем 10-15° тепла, на юге и востоке до 18°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня временами небольшой дождь. Температура ночью 5-8° тепла, днем 12-15°.