Дожди и до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Дождливую и относительно теплую погоду прогнозируют синоптики на сегодня. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 10 апреля временами небольшой, на Закарпатье и Прикарпатье умеренный дождь, в горах с мокрым снегом, лишь в южной части без существенных осадков.
В южных и центральных областях ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, в Карпатах около 0°; днем 10-15° тепла, на юге и востоке до 18°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня временами небольшой дождь. Температура ночью 5-8° тепла, днем 12-15°.