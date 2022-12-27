Дощі та до 10° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Дощі, місцями з мокрим снігом, та плюсова температура вдень збережуться сьогодні по Україні. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 27 грудня дощі, на півночі та сході країни з мокрим снігом (вночі у південній частині та східних областях без істотних опадів).
Уночі та вранці місцями у південно-східній частині туман, у північних та північно східних областях на дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, на Прикарпатті пориви, 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла; у західних областях та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні дощ (вночі з мокрим снігом). Уночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.