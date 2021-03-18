Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди та ситуація на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На ранок 18 березня та протягом минулої доби захід та південь країни знаходився під впливом активного циклону, дощ та мокрий сніг продовжаться протягом доби. Проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору.
Прогноз погоди
За повідомленням Укргідрометцентру, 18 березня хмарно з проясненнями. У південній та південно-східній частині дощ; на решті території невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, вночі на Прикарпатті помірні опади.
Вночі та вранці на дорогах західної частини подекуди ожеледиця на південному сході країни місцями туман.
Вітер північний 5-10 м/с.
Температура вночі від 1-6° тепла, до 1° морозу, вдень 1-6° тепла, на півдні країни 3-8° тепла. В Карпатах сніг, температура протягом доби 2-7° морозу.
Ситуація на дорогах
На ранок 18 березня 2021 року та протягом минулої доби захід та південь країни знаходився під впливом активного циклону. У західних областях спостерігаються опади у вигляді мокрого снігу з дощем, помірні опади на Закарпатті, Івано-Франківщині та Львівщині (2-10 см снігу); в Карпатах значний сніг; в Вінницькій, Кіровоградській та Херсонській областях місцями дощ; на сході та півдні туман. Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре.
На більшості перевальних ділянках доріг невеликий сніг. Покриття доріг мокре, на Вишківському перевалі засніжене.
На дорогах державного значення проводяться роботи з очистки проїзної частини від снігу, обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, водовідведенням, прибирання узбіччя та місць зупинки громадського транспорту.
"Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено", - запевнили дорожники.
Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 241 одиниць техніки та 281 робітників.