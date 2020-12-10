Дорожня карта розвитку водневої енергетики в Україні очікується у січні - Буславець
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Україна спільно з Німеччиною продовжує реалізовувати проекти водневої енергетики. Про це у своєму Facebook написала заступниця міністра енергетики Ольга Буславець, передає УНН.
В якості партнера Україна долучила Німеччину, тому що німці є одними із лідерів водневих технологій, пояснює Буславець. У свою чергу, Україна має величезний потенціал для виробництва зеленого водню як дієвого інструменту зеленого переходу, додає вона.
"У січні 2021 року маємо представити Дорожню карту водневої енергетики України. Наступний крок - розробка Концепції розвитку водневої енергетики до 2050 року з основними завданнями щодо виробництва, транспортування, зберігання та використання водню", - інформує вона.
Буславець додала, що в рамках Енергетичного партнерства Міненерго разом з німецькими партнерами розробило низку проектів. Усі вони спрямовані на виконання глобальних та національних цілей стратегії декарбонізації та зеленого переходу, пише заступниця міністра.
"Реалізація запропонованих проектів сприятиме збалансуванню генерації відновлювальних джерел енергії, дозволить використовувати чисте пальне для муніципального транспорту, декарбонізувати промислове виробництво, а також має потенціал для експорту", - уточнила вона.