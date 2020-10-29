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Заява ЄС: рішення КСУ ставить під сумнів ряд міжнародних зобов'язань України

Заява ЄС: рішення КСУ ставить під сумнів ряд міжнародних зобов'язань України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Рішення Конституційного суду ставить під сумнів ряд міжнародних зобов’язань, які взяла на себе Україна. Про це повідомив офіційний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Пітер Стано, заява якого є в розпорядженні УНН.

“ЄС і держави-члени ЄС вважають інститути по боротьбі з корупцією, створені на вимогу українського народу, наріжним каменем трансформації України, тіснішої політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС”, — повідомив представник ЄС.

За словами дипломата, масивна і безпрецедентна допомога Європейського Союзу і держав-членів, “в тому числі фінансова”, пов’язана з антикорупційною архітектурою України, що працює незалежно, ефективно і без політичного чи іншого тиску.

“Ми з великою стурбованістю відзначаємо вплив останнього рішення Конституційного Суду України на елементи антикорупційного законодавства, яке має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні. Рішення ставить під сумнів ряд міжнародних зобов’язань, які Україна взяла на себе по відношенню до своїх міжнародних партнерів, включаючи ЄС. Ми закликаємо українську владу вжити заходів щодо якнайшвидшого відновлення необхідних умов для ефективного функціонування антикорупційної системи в Україні відповідно до Конституції України. Ми готові допомогти в пошуку шляхів відновлення необхідної правової визначеності з метою забезпечення ефективної системи запобігання корупції в Україні”, — сказано в заяві.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.

Зі слів представника Президента України в Конституційному суді Федора Веніславського, Зеленський не може запитувати пояснення у суддів Конституційного суду, сьогодні на засіданні РНБО буде прийнято рішення про термінове ініціювання законопроекту, який заповнить прогалини в антикорупційному законодавстві.

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