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Допомога Україні та прийом біженців: економіст розповів, як війна вплинула на економіку Польщі

Київ • УНН

 • 698624 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Якщо аналізувати показники імпорту та експорту в Польщі за минулий рік, то в порівнянні із 2021 роком, вони зросли. Це свідчить про те, що економіка країни не просіла через війну в Україні та наплив біженців. Яка цьому може бути причина – в коментарі УНН розповів експерт з міжнародних економічних відносин Іван Ус.

Допомога Україні та прийом біженців: економіст розповів, як війна вплинула на економіку Польщі

Деталі

«Якщо порівнювати імпорт та експорт Польщі три квартали минулого року з аналогічним періодом, то обидва ці аспекти зросли. Імпорт у 2022 році у них становив 283 млрд доларів, в 2021 році – 246 млрд доларів. Тобто, зростання на 15%. Щодо експорту, 267 млрд доларів в 2022 році і 248 млрд доларів в 2021 році. 7,6% зростання. Основні імпортери – Німеччина, Китай, Нідерланди, а партнери для експорту – Німеччина, Чехія, Велика Британія», – розповів економіст.

Основною галуззю для експорту в Польщі є машинобудування. Як зазначає експерт, за третій квартал спостерігається значне зростання експорту автомобілів в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, 7,5 млрд доларів та 6,2 млрд доларів відповідно.

Цитата

«Не можна сказати, що через війну в Україні економіка Польщі просіла. Чому? Я не виключаю, що та допомога, яку надає Польща, частково фінансується ЄС. Крім того, коли в ЄС перерозподілялися біженці, то Польща ще до початку війни заявляла про сусідство із Україною та потік біженців. Тому, якщо Італія, Франція та Німеччина приймали біженців з Африки та Азії, то в Польщі була стратегія приймати українських біженців. А зараз вони почали залучати фінансування європейських інституцій ще більшою мірою, з натяком на те, що це основна країна ЄС, яка на себе приймає хвилю біженців з України», – зазначив Ус.

Додамо

Крім того, українські біженці – це ще й додаткові трудові ресурси, які теж позитивно впливають на економіку країни. Як зазначає економіст, якщо порівнювати біженців з України та Азії і Африки, то українці більш кваліфікована робоча сила з вищим рівнем адаптації.

«Той рівень працевлаштування громадян, що виїхали з України в Польщу – це демонстрація, насамперед, євроінтеграційної спроможності України. Нашим громадянам не треба багато часу, щоб знайти себе в економіці ЄС і це може нам зіграти через декілька років в плюс, коли Україну зрештою прийматимуть до Європейського Союзу. Тобто, це кваліфіковані трудові ресурси, які зараз частково допомагають економіці Польщі», – розповів економіст.

Нагадаємо

Економіст дав прогноз, що буде з економікою росії у 2023 році.

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