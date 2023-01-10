Помощь Украине и прием беженцев: экономист рассказал, как война повлияла на экономику Польши

Детали

«Если сравнивать импорт и экспорт Польши три квартала прошлого года с аналогичным периодом, то оба этих аспекта выросли. Импорт в 2022 году у них составлял 283 млрд долларов, в 2021 году – 246 млрд долларов. То есть рост на 15%. По экспорту 267 млрд долларов в 2022 году и 248 млрд долларов в 2021 году. 7,6% роста. Основные импортеры – Германия, Китай, Нидерланды, а партнеры для экспорта – Германия, Чехия, Великобритания», – рассказал экономист.

Основной отраслью для экспорта в Польше является машиностроение. Как отмечает эксперт, за третий квартал наблюдается значительный рост экспорта автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, 7,5 млрд долларов и 6,2 млрд долларов соответственно.

Цитата

«Нельзя сказать, что из-за войны в Украине экономика Польши просела. Почему? Я не исключаю, что помощь, которую оказывает Польша, частично финансируется ЕС. Кроме того, когда в ЕС перераспределялись беженцы, Польша еще до начала войны заявляла о соседстве с Украиной и потоке беженцев. Поэтому если Италия, Франция и Германия принимали беженцев из Африки и Азии, то в Польше была стратегия принимать украинских беженцев. А сейчас они начали привлекать финансирование европейских институций еще в большей степени, с намеком на то, что это основная страна ЕС, принимающая на себя волну беженцев из Украины», – отметил Ус.

Добавим

Кроме того, украинские беженцы – это еще и дополнительные трудовые ресурсы, тоже положительно влияющие на экономику страны. Как отмечает экономист, если сравнивать беженцев с Украиной и Азией и Африкой, то украинцы более квалифицированная рабочая сила с более высоким уровнем адаптации.

«Тот уровень трудоустройства граждан, выехавших из Украины в Польшу – это демонстрация прежде всего евроинтеграционной способности Украины. Нашим гражданам не нужно много времени, чтобы найти себя в экономике ЕС и это может нам сыграть через несколько лет в плюс, когда Украину в конце концов будут принимать в Европейский Союз. То есть это квалифицированные трудовые ресурсы, которые сейчас частично помогают экономике Польши», – рассказал экономист.

Напомним

Экономист дал прогноз, что будет с экономикой россии в 2023 году.