Допомога по безробіттю для киян майже на третину вища за мінімалку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У січні 2018 року середній розмір допомоги по безробіттю становив 4 798 грн, що на 28,9% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3 723 грн). Про це свідчать дані Головного управління статистики Києва, передає УНН.
“Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у січні 2018 року, становила 8 467 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 4 798 грн, що на 28,9% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3 723 грн)”, — сказано у повідомленні.
Також зазначається, що упродовж січня 2018 року статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості мали 10,9 тис. осіб, що на 2,4 тис., або на 18,3% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.
Кількість зареєстрованих безробітних збільшилась упродовж січня поточного року на 2,2% і на кінець місяця становила 9 418 осіб. Допомогу по безробіттю отримували 85,9% осіб, які мали статус безробітного.
Із загальної кількості безробітних 60,1% складали жінки, 34,1% — молодь у віці до 35 років.
Нагадаємо, заробітні плати киян у 2017 році зросли 28,8%, порівняно із 2016 роком.