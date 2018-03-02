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Пособие по безработице для киевлян почти на треть выше минималки

Пособие по безработице для киевлян почти на треть выше минималки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. В января 2018 года средний размер пособия по безработице составил 4 798 грн, что на 28,9% выше законодательно установленного размера минимальной заработной платы (3 723 грн). Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева, передает УНН.

“Среднеучетная численность безработных, получавших пособие по безработице в январе 2018 года, составляла 8 467 человек. Средний размер пособия по безработице составил 4 798 грн, что на 28,9% выше законодательно установленного размера минимальной заработной платы (3 723 грн)”, - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в течение января 2018 года статус зарегистрированного безработного в государственной службе занятости имели 10,9 тыс. человек, что на 2,4 тыс., или на 18,3% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Количество зарегистрированных безработных увеличилось в течение января текущего года на 2,2% и на конец месяца составило 9 418 человек. Помощь по безработице получали 85,9% лиц, имевших статус безработного.

Из общего количества безработных 60,1% составляли женщины, 34,1% — молодежь в возрасте до 35 лет.

Напомним, заработные платы киевлян в 2017 году выросли 28,8% по сравнению с 2016 годом.

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