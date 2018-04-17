Допит Савченко на поліграфі розпочався без адвокатів - сестра
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Допит на поліграфі у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз заарештованого народного депутата Надії Савченко розпочався за відсутності її адвокатів. Про це сьогодні в інтерв'ю журналістам у Києві повідомила сестра Савченко Віра.
“Штатним лікарем було вирішено і призначено їй приймати глюкозу, щоб врівноважити серцебиття. Таким чином вона буде проходити поліграф... Її привезли. Годину Надія була без захисників. Невідомо, який там чинився тиск. Адвокати дуже обурені що процедура почалася без них”, — сказала В.Савченко.
Вона зазначила, що процедура допиту на поліграфі триматиме близько 6 годин.
Нагадаємо, перевірка Савченко на поліграфі повинна була відбутися ще вчора, заради чого вона припинила голодування на три дні. Перевірка вчора не відбулася, і Савченко з 10:00 вчорашнього дня відновила голодування.
Як повідомляв УНН, Надія Савченко 23 березня оголосила голодування.
Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.