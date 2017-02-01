Донецький “Шахтар” переграв португальський “Ольяненсе”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Донецький “Шахтар” під час навчально-тренувального збору в Іспанії переграв аутсайдера другого за силою португальського дивізіону “Ольяненсе”, повідомляє кореспондент УНН.
Зі стартових хвилин на поле вийшли виконавці, які у вчорашньому матчі із чеським “Яблонцем”, виходили на заміну у другому таймі і, відповідно, отримали менші навантаження. На полі з’явились:
Олег Кудрик (68 Антон Каніболоцький), Василь Кобін (68 Даріо Срна), Сергій Кривцов (68 Олександр Кучер), Іван Ордець (68 Ярослав Ракицький), Микола Матвієнко, Тарас Степаненко (68 В’ячеслав Танковський) Максим Малишев (45 Андрій Борячук), Бернард (68 Марсіо Азеведо), Алан Патрік (68 Фред), Тайсон (68 Марлос), Бланко-Лещук.
Різницю команд у класі підтвердив Бернард на 10-ій хвилині матчу — бразилець прорвався по флангу у штрафний майданчик португальців, звідки пробивав з гострого кута, втім м’яч потрапив у сітку із зовнішньої сторони воріт.
Втім “Ольяненсе” теж не хотів виглядати хлопчиком для биття — Салім Сіссе пробивав з метрів десяти — Олег Кудрик у красивому сейві ногою м’яч парирував.
Після невеликих пожеж у власному штрафному майданчику та на його підступах “Ольяненсе” почав грати дисциплінованіше — достойно обороняючись проти атак гірників.
На 25-ій хвилині “Шахтар” розмочив рахунок під час контратаки на правому фланзі атаки несподівано опинився опорник Тарас Степаненко, який прострілив вздовж воріт, де Бланко-Лещук вдало підставив ногу — 1:0.
Щоб забити другій м’яч Бланко-Лещуку знадобилось дві хвилини — Тайсон вивів українського аргентинця “на побачення” із кіпером португальців, Лещук обіграв Лукаса Скаврона і оформив дубль.
На 42-ій хвилині “Шахтар” вже міг громити португальців — спочатку Тайсон після пасу Алана Патріка перевірив на міцність стійку португальських воріт, а у наступній атаці Бернард дальнім добряче “потрусив” перекладину.
Продовжив феєрити Бланко-Лещук і у другому таймі — на 51-ій хвилині нападник після навісу Тайсона, головою переправив м’яч у ворота, оформивши хет-трик.
Після забитого голу “Шахтар” зменшив оберти, почавши грати повільніше. Дещо підняти темп гри вдалось після серії замін у “Шахтаря” — на заключні 20 хвилин зустрічі вийшли гравці, які розпочинали вчорашній матч із “Яблонцем”. Втім змінити рахунок на табло їм не вдалось — гірники мали кілька хороших моментів, але до забитого голу справа не дійшла. Португальці у кінцівці матчу теж у обороні не відсиджувались — кілька атак “Ольяненсе” несли реальну загрозу воротам Каніболоцького.
Фінальний свисток зафіксував перемогу “Шахтаря” 3:0.
Наступний матч гірники проведуть 3 березня у рамках товариського турніру Atlantic Cup, донеччанам протистоятиме данський “Ольборг”.
Нагадаємо, 31 січня донецький “Шахтар” у серії післяматчевих пенальті програв чеському “Яблонцю”.