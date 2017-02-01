Донецкий "Шахтер" обыграл португальский "Ольяненсе"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Донецкий "Шахтер" во время учебно-тренировочного сбора в Испании переиграл аутсайдера второго по силе португальского дивизиона "Ольяненсе", сообщает корреспондент УНН.
Со стартовых минут на поле вышли исполнители, которые во вчерашнем матче с чешским "Яблонцем" выходили на замену во втором тайме и, соответственно, получили меньшие нагрузки. На поле появились:
Олег Кудрик (68 Антон Каниболоцкий), Василий Кобин (68 Дарио Срна), Сергей Кривцов (68 Александр Кучер), Иван Ордец (68 Ярослав Ракицкий), Николай Матвиенко, Тарас Степаненко (68 Вячеслав Танковский), Максим Малышев (45 Андрей Борячук), Бернард (68 Марсио Азеведо), Алан Патрик (68 Фред), Тайсон (68 Марлос), Бланко-Лещук.
Разницу команд в классе подтвердил Бернард на десятой минуте матча - бразилец прорвался по флангу в штрафную португальцев, откуда пробивал с острого угла, впрочем мяч попал в сетку с внешней стороны ворот.
"Ольяненсе" тоже не хотел выглядеть мальчиком для битья - Салим Сиссе пробил метров с десяти - Олег Кудрик в красивом сейве ногой мяч парировал.
После небольших пожаров в своей штрафной и на его подступах "Ольяненсе" начал играть дисциплинированно - достойно обороняясь против атак горняков.
На двадцать пятой минуте "Шахтер" размочил счет при контратаке: на правом фланге атаки неожиданно оказался опорник Тарас Степаненко, который прострелил вдоль ворот, где Бланко-Лещук удачно подставил ногу - 1:0.
Чтобы забить второй мяч Бланко-Лещуку понадобилось две минуты - Тайсон вывел украинского аргентинца "на свидание" с кипером португальцев, Лещук обыграл Лукаса Скаврона и оформил дубль.
На сорок второй минуте "Шахтер" уже мог громить португальцев - сначала Тайсон после паса Алана Патрика проверил на прочность штангу португальских ворот, а в следующей атаке Бернард дальним ударом "потряс" перекладину.
Продолжил феерить Бланко-Лещук и во втором тайме - на пятьдесят первой минуте нападающий после навеса Тайсона головой переправил мяч в ворота, оформив хет-трик.
После забитого гола "Шахтер" сбавил обороты, начав играть медленнее. Несколько поднять темп игры удалось после серии замен у "Шахтера" - на заключительные 20 минут встречи вышли игроки, которые начинали вчерашний матч с "Яблонцем". Впрочем изменить счет на табло им не удалось - горняки имели несколько хороших моментов, но до забитого гола дело не дошло. Португальцы в концовке матча тоже в обороне не отсиживались - несколько атак "Ольяненсе" несли реальную угрозу воротам Каниболоцкого.
Финальный свисток зафиксировал победу "Шахтера" 3:0.
Следующий матч горняки проведет 3 апреля в рамках товарищеского турнира Atlantic Cup, дончанам будет противостоять датский "Ольборг".
Напомним, 31 января донецкий "Шахтер" в серии послематчевых пенальти проиграл чешскому "Яблонцу".