Донеччина: за добу ворог вдарив 34 рази, найбільше - по Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. На Донеччині за минулу добу від ударів російських військ постраждали 16 населених пунктів, повідомили у поліції області, пише УНН.
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"Задокументовано 34 удари по житловому сектору й інфраструктурі за добу. Найбільше влучень - 11 - перенесла Авдіївка. Ворог також бив по містах Соледар, Бахмут, Сіверськ, Миколаївка, Красногорівка, Мар'їнка, смт Нью-Йорк, Північне, селах Ягідне, Предтечине, Курдюмівка, Птиче, Карлівка, Георгіївка, Ласточкине", - повідомили у поліції.
Деталі
Внаслідок обстрілів окупанти вбили та поранили цивільних мешканців. Проти мирного населення росія застосувала авіаційні ракети, «Урагани», «Гради» та артилерію.
Зруйновано та пошкоджено 43 цивільних об’єкти - 34 житлових будинки, два поля з врожаєм, аптека, гаражі, автомобілі.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Доповнення
Російські загарбники за 31 липня вбили у Донецькій області ще трьох цивільних осіб, 16 - поранили.