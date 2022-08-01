Донеччина: за добу ворог вдарив 34 рази, найбільше - по Авдіївці

Цитата

"Задокументовано 34 удари по житловому сектору й інфраструктурі за добу. Найбільше влучень - 11 - перенесла Авдіївка. Ворог також бив по містах Соледар, Бахмут, Сіверськ, Миколаївка, Красногорівка, Мар'їнка, смт Нью-Йорк, Північне, селах Ягідне, Предтечине, Курдюмівка, Птиче, Карлівка, Георгіївка, Ласточкине", - повідомили у поліції.

Деталі

Внаслідок обстрілів окупанти вбили та поранили цивільних мешканців. Проти мирного населення росія застосувала авіаційні ракети, «Урагани», «Гради» та артилерію.

Зруйновано та пошкоджено 43 цивільних об’єкти - 34 житлових будинки, два поля з врожаєм, аптека, гаражі, автомобілі.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Доповнення

Російські загарбники за 31 липня вбили у Донецькій області ще трьох цивільних осіб, 16 - поранили.