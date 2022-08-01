Донецкая области: за сутки враг ударил 34 раза, больше всего - по Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Донецкой области за минувшие сутки от ударов российских войск пострадали 16 населенных пунктов, сообщили в полиции области, пишет УНН.
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"Задокументировано 34 удара по жилому сектору и инфраструктуре в сутки. Больше всего попаданий - 11 - перенесла Авдеевка. Враг также бил по городам Соледар, Бахмут, Северск, Николаевка, Красногоровка, Марьинка, пгт Нью-Йорк, Пивничное, селах Ягодное, Предтечино, Курдюмовка, Птичье, Карловка, Георгиевка, Ласточкино", - сообщили в полиции.
Детали
В результате обстрелов оккупанты убили и ранили гражданских жителей. Против мирного населения россия применила авиационные ракеты, «Ураганы», «Грады» и артиллерию.
Разрушены и повреждены 43 гражданских объекта - 34 жилых дома, два поля с урожаем, аптека, гаражи, автомобили.
Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
Российские захватчики за 31 июля убили в Донецкой области еще троих гражданских лиц, 16 – ранили.