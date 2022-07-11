Донеччина: у Часовому Яру 15 загиблих цивільних, у Зайцевому - ще одна жертва

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"росія вбиває цивільних! 10 липня найбільшого удару орки завдали по Часовому Яру: знищили багатоповерхівку, під завалами якої загинули 15 людей. Ще одна людина вчора загинула у Зайцевому. Двоє цивільних в області дістали поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав він.

Доповнення

Ввечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині.