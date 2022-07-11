Донецкая область: в Часовом Яру 15 погибших гражданских, в Зайцево – еще одна жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В результате вражеского ракетного удара по многоэтажке в Часовом Яру в Донецкой области 15 погибших мирных жителей, в Зайцево – еще одна жертва за сутки. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"россия убивает гражданских! 10 июля наибольший удар орки нанесли по Часовому Яру: уничтожили многоэтажку, под завалами которой погибли 15 человек. Еще один человек вчера погиб в Зайцево. Двое гражданских в области получили ранения", - сообщил Кириленко в Telegram.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил он.
Дополнение
Вечером 9 июля российские оккупанты ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру Донецкой области.