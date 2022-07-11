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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Донецкая область: в Часовом Яру 15 погибших гражданских, в Зайцево – еще одна жертва

Киев • УНН

 • 78863 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. В результате вражеского ракетного удара по многоэтажке в Часовом Яру в Донецкой области 15 погибших мирных жителей, в Зайцево – еще одна жертва за сутки. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата

"россия убивает гражданских! 10 июля наибольший удар орки нанесли по Часовому Яру: уничтожили многоэтажку, под завалами которой погибли 15 человек. Еще один человек вчера погиб в Зайцево. Двое гражданских в области получили ранения", - сообщил Кириленко в Telegram.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил он.

Дополнение

Вечером 9 июля российские оккупанты ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру Донецкой области. 

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