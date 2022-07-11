Донеччина: росіяни за добу завдали ще 13 ударів, знову горіли поля з пшеницею
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. Російські окупанти за добу зруйнували та пошкодили на Донеччині понад пів сотні житлових будинків, завдавши 13 ударів. Про це повідомили у поліції Донецької області, пише УНН.
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"Росіяни завдали 13 ударів по 10 населених пунктах. Окупанти обстріляли міста Бахмут і Торецьк, села Горіхове, Ласточкине, Стара Миколаївка, Ближня Диліївка, Кліщіївка, Парасковіївка, Зайцеве, Катеринівка. Ворог вдарив крилатими ракетами типу 9М728, артилерією, танками, реактивними системами залпового вогню «Смерч», «Ураган». Є загиблі та поранені серед мирного населення", - повідомили у поліції у Telegram.
Деталі
Росіяни застосували запалювальні снаряди по мирних людях у Бахмуті. Щонайменше 7 будинків згоріло. Кількість постраждалих та руйнувань встановлює поліція.
Загалом руйнувань зазнали 69 цивільних об’єктів: 54 житлових будинки, з них один багатоквартирний, спорткомплекс із стадіоном, 13 гаражів тощо. Крім того, в різних районах області окупанти внаслідок обстрілів підпалили поля з пшеницею.
Поліцейські задокументували кожен воєнний злочин рф.
Доповнення
За ніч із 10 на 11 липня росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини.