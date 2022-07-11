Донетчина: россияне за сутки нанесли еще 13 ударов, снова горели поля с пшеницей

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Киев • УНН

 • 128553 просмотра

КИЕВ. 11 июля. Российские оккупанты за сутки разрушили и повредили в Донецкой области более полусотни жилых домов, нанеся 13 ударов. Об этом сообщили в полиции области, пишет УНН.

Цитата

"Россияне нанесли 13 ударов по 10 населенным пунктам. Оккупанты обстреляли города Бахмут и Торецк, села Орехово, Ласточкино, Старая Николаевка, Ближняя Дилиевка, Клищиевка, Парасковеевка, Зайцево, Екатериновка. Враг ударил крылатыми ракетами типа 9М728, артиллерией, танками, реактивными системами залпового огня «Смерч», «Ураган». Есть погибшие и раненые среди мирного населения", - сообщили в полиции в Telegram.

Детали

Россияне применили зажигательные снаряды по мирным людям в Бахмуте. По меньшей мере 7 домов сгорело. Число пострадавших и разрушений устанавливает полиция.

Всего разрушений претерпели 69 гражданских объектов: 54 жилых дома, из них один многоквартирный, спорткомплекс со стадионом, 13 гаражей и т.д. Кроме того, в разных районах области оккупанты в результате обстрелов подожгли поля с пшеницей.

Полицейские задокументировали каждое военное преступление рф.

Дополнение

За ночь с 10 на 11 июля россияне нанесли пять ракетных ударов и четыре массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей.

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