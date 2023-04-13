Донеччина: росіяни вбили ще одну людину, двох поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Російські окупанти за 12 квітня вбили у Донецькій області одну людину, ще двох поранено, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"За 12 росіяни вбили 1 жителя Донеччини - в Очеретиному. Ще 2 людини в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.