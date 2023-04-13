Донеччина: росіяни вбили ще одну людину, двох поранили

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"За 12 росіяни вбили 1 жителя Донеччини - в Очеретиному. Ще 2 людини в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.