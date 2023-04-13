Донецкая область: россияне убили еще одного человека, двоих ранили

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Российские оккупанты за 12 апреля убили в Донецкой области одного человека, еще двое ранены, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За 12 россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Очеретино. Еще 2 человека в области получили ранения", - сообщил Кириленко.

На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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