Донецкая область: россияне убили еще одного человека, двоих ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Российские оккупанты за 12 апреля убили в Донецкой области одного человека, еще двое ранены, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"За 12 россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Очеретино. Еще 2 человека в области получили ранения", - сообщил Кириленко.
На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.