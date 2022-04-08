Донеччина: під удар зранку потрапила Авдіївська громада, відомо про одного загиблого
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Донецькій області сьогодні зранку під удар потрапила Авдіївська громада. Відомо про одну загиблу людину, пошкоджено щонайменше 5 будинків. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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«Сьогодні зранку під удар потрапила Авдіївська громада – вже відомо про 1 загиблу та 1 поранену людину, пошкоджено щонайменше 5 будинків», - повідомив Кириленко.
Деталі
Кириленко зазначив, що ситуація в області стабільно напружена.
«Найскладніше становище – у Маріуполі, де захисники міста вже майже півтора місяця ведуть героїчну оборону міста, сковуючи великі сили противника. Росіяни продовжують обстрілювати мирне населення по всій лінії фронту. 7 квітня вони завдали удару з гелікоптера по Вугледару та ракетного удару по Слов’янську», - написав Кириленко.
За його словами, внаслідок обстрілів:
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- у Слов’янську поранено 1 людину, пошкоджено більше 10 будинків;
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- у Вугледарі відомо про 1 пораненого, багато руйнувань;
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- у Мар’їнській громаді поранено 4 людини, пошкоджено 2 будинки.
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«На Мар’їнському напрямку бої точаться, ситуація на фронті не змінилась. На Авдіївському напрямку росіяни за добу здійснили кілька спроб атакувати – усі вони були відбиті. Також ворог намагається атакувати на Очеретинському, Мар’їнському, Торецькому та Бахмутському напрямках. Безуспішно», - зазначив Кириленко.
Кириленко повідомив, що тепер росіяни не тільки не дають виїхати цивільним з окупованої території, а й чинять перешкоди для евакуації з вільної частини Донеччини.
«Вчора евакуація автобусами з Вугледара здійснювалася під ворожим вогнем, а в районі Слов’янська удар крилатою ракетою тимчасово заблокував виїзд трьох евакуаційних поїздів. Ближче до півночі рух було відновлено – тепер близько 4 тисяч людей вже на безпечній відстані від фронту», - написав Кириленко.
За його словами, вночі росіяни здійснили обстріли в Очеретинській та Торецькій громадах. Попри все, у Нью-Йорку відновлено газопостачання, місцева адміністрація організовує підвезення води та евакуацію населення.
Доповнення
У Вугледарі окупанти обстріляли пункт роздачі гуманітарки.