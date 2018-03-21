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"Донбас" здобув другу перемогу в фінальній серії УХЛ

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Хокеїсти “Донбасу” вдруге перемогли “Кременчук” на власному льоду в рамках фінальної серії Української хокейної ліги, інформує УНН з посиланням на ФХУ.

Після програної першої гри кременчужанам було необхідно зібратися і показати характер. Гру команда Олександра Савицького розпочала з швидких і небезпечних атак, проте надійність оборони та голкіпера донеччан не дозволили “городянам” вийти вперед.

Донецька команда теж не скупилася на гострі випади на ворота Віталія Власенка, і під завісу періоду це дало свої плоди — Денису Мостовому вдалося з п’ятака переграти воротаря гостей.

У другому періоді “Донбас” тільки збільшив свій пресинг і з самого старту періоду не припиняв атаки на супротивника. Хокеїсти донецької команди ще 4 рази відзначилися у воротах “городян”, не залишивши команді з Кременчука шансу на перемогу. На 24-й хвилині ще раз відзначився Денис Мостовий, а слідом за ним по шайбі в сітку воріт відправили Сергій Кузьмік, Віктор Захаров і Олександр Костіков, довівши рахунок на табло 5:0 на користь господарів.

Варто відзначити, що після 4-й пропущеної шайби Савицький прийняв рішення змінити воротаря Віталія Власенка на Микиту Петленка, який став у ворота вперше в плей-оф.

І лише в заключному періоді “Кременчук” зміг повернутися в гру і відібрати у донеччан ігрову перевагу. Першу шайбу в фіналі плей-оф у складі “городян” закинув захисник Богдан Наливайко, відправивши ігровий снаряд точно між щитків Богдана Дяченко. Відразу після нього в воротах господарів розписався Руслан Ефімочкін, зробивши рахунок 5:2.

Однак команда Сергія Вітера змогла швидко повернути розрив в три шайби — це Іван Савченко обіграв Петленка. Під кінець 20-хвилинки один з найкращих бомбардирів “Кременчука” Антон Бойков ще раз “розмочив” голкіпера господарів і встановив остаточний рахунок в поєдинку — 6:3.

Підопічні Савицького йшли вперед, але часу відіграти ще три пропущених шайби вже не залишалося. Хоч “Кременчуку” і вдалося обіграти противника в третьому періоді, але провальні перші 40 хвилин зустрічі і фора донецької команди в 5 шайб на старті третього періоду вирішили результат другого фінального поєдинку — 6:3.

Таким чином “Донбас” повів у серії до 4-х звитяг з рахунком 2:0.

Зауважимо, що після цього поєдинку фінальна серія переїде до Кременчука, де вже на льодовій арені “Айсберг” 23-го і 25-го березня команди зіграють свої наступні матчі.

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