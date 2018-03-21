"Донбасс" одержал вторую победу в финальной серии УХЛ

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Хоккеисты “Донбасса” во второй раз победили “Кременчуг” на своем льду в рамках финальной серии Украинской хоккейной лиги, информирует УНН со ссылкой на ФХУ.

После проигранной первой игры кременчужан было необходимо собраться и показать характер. Игру команды Александра Савицкого начала с быстрых и опасных атак, однако надежность обороны и голкипера дончан не позволили “горожанам” выйти вперед.

Донецкая команда тоже не скупилась на острые выпады на ворота Виталия Власенко, и под занавес периода это дало свои плоды — Денису Мостового удалось с пятака переиграть вратаря гостей.

Во втором периоде “Донбасс” только увеличил свой прессинг и с самого старта периода не прекращал атаки на противника. Хоккеисты донецкой команды еще 4 раза отличились в воротах “горожан”, не оставив команде из Кременчуга шанса на победу. На 24-й минуте еще раз отметился Денис Мостовой, а вслед за ним по шайбе в сетку ворот отправили Сергей Кузьмик, Виктор Захаров и Александр Костиков, доведя счет на табло 5:0 в пользу хозяев.

Стоит отметить, что после 4-й пропущенной шайбы Савицкий принял решение изменить вратаря Виталия Власенко на Никиту Петленко, ставший в ворота впервые в плей-офф.

И только в заключительном периоде “Кременчуг” смог вернуться в игру и отобрать у дончан игровое преимущество. Первую шайбу в финале плей-офф в составе “горожан” забросил защитник Богдан Наливайко, отправив игровой снаряд точно между щитков Богдана Дяченко. Сразу после него в воротах хозяев расписался Руслан Ефимочкин, сделав счет 5:2.

Однако команда Сергея Витера смогла быстро вернуть разрыв в три шайбы — это Иван Савченко обыграл Петленко. К концу 20-минутки один из лучших бомбардиров “Кременчуга” Антон Бойков еще раз “размочил” голкипера хозяев и установил окончательный счет в поединке — 6:3.

Подопечные Савицкого шли вперед, но времени сыграть еще три пропущенных шайбы уже не оставалось. Хотя “Кременчуге” и удалось обыграть противника в третьем периоде, но провальные первые 40 минут встречи и фора донецкой команды в 5 шайб на старте третьего периода исход второго финального поединка — 6:3.

Таким образом “Донбасс” повел в серии до 4-х побед со счетом 2: 0.

Заметим, что после этого поединка финальная серия переедет в Кременчуг, где уже на ледовой арене “Айсберг” 23-го и 25-го марта команды сыграют свои следующие матчи.

Украинские Национальные Новости

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