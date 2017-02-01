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"Донбас" підписав чемпіона Білорусії О.Сирея

"Донбас" підписав чемпіона Білорусії О.Сирея

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Білоруський захисник Олександр Сирей став гравцем хокейного клубу "Донбас", повідомляє УНН з посиланням на сайт українського колективу.

Сезон 2016/17 О.Сирей розпочинав у польському ХК "Подхале", в складі якого взяв участь в 31 матчі і набрав 11 очок (2 + 9).

Більшу частину кар'єри О.Сирей провів у чемпіонаті Білорусі. У його послужному списку виступи в складах "Гомеля", "Бреста", "Німану", Шахтаря","Могильова" і "Юності". Саме в светрі мінської команди О.Сирей ставав чемпіоном країни в сезоні-2015/16.

Також, виступаючи за "Юність", він брав участь в Континентальному кубку сезону-2011/12.

Додамо, що в цілому у чемпіонатах Білорусі О.Сирей зіграв 348 матчів, набравши 108 (33 + 75) очок.

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