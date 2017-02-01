"Донбасс" подписал чемпиона Белоруссии А.Сирея
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Белорусский защитник Александр Сирей стал игроком хоккейного клуба "Донбасс", сообщает УНН со ссылкой на сайт украинского коллектива.
Сезон 2016/17 А.Сирей начинал в польском ХК "подхалим", в составе которого принял участие в 31 матче и набрал 11 очков (2 + 9).
Большую часть карьеры А.Сирей провел в чемпионате Беларуси. В его послужном списке выступления в складах "Гомеля", "Бреста", "Немана", Шахтера "," Могилева "и" Юности ". Именно в свитере минской команды А.Сирей становился чемпионом страны в сезоне 2015/16.
Также, выступая за "Юность", он участвовал в Континентальном кубке сезона-2011/12.
Добавим, что в целом в чемпионатах Беларуси А.Сирей сыграл 348 матчей, набрав 108 (33 + 75) очков.