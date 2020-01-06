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"Донбас" і "Дніпро" завоювали чергові перемоги в УХЛ

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КИЇВ. 6 січня. УНН. У матчах 25-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги "Донбас" зіграв з "Білим Барсом", а "Дніпро" гостював у "Крижаних Вовків", інформує УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.

Перша гра 2020 року почалася відразу з приємних новин: після паузи більш ніж на місяць на лід повернувся капітан “Донбасу” Віктор Захаров.

У першому періоді команди обмінялися вилученнями, але реалізувати свої 2-хвилинки не змогли. У рівній боротьбі “Донбас” все-таки зумів відкрити рахунок ближче до кінця періоду. Точним кидком відзначився Олександр Яковлєв — це перша шайба УХЛ в 2020 році.

На старті другого періоду Сергій Бабинець зрівняв рахунок в матчі, чим по-справжньому завів донецьку команду. Протягом майже двохвилинного ігрового відрізка “Донбас” закинув три шайби поспіль, забивали Нікіфоров, Захаров і Карпенко. Така відповідь змусила Костянтина Буценка взяти тайм-аут.

Після паузи гості знову повернулися в гру, а за 22 секунди до другої перерви відіграли ще одну шайбу. Дебют третього періоду також залишився за “Білим Барсом”. На 42-й хвилині Дмитро Зозівський скоротив відставання своєї команди до мінімуму, але і тут “Донбас” знайшов чим відповісти. Красива і швидка атака відразу вдалася Большакова і Мілєхін, які доставили ігровий снаряд на дальню штангу Вілсона, американець закинув свою другу шайбу в сезоні.

Вже ближче до кінця періоду Мілєхін знову асистував партнеру, на цей раз він допоміг відзначитися Коренчуку. Крапку в грі поставив кращий бомбардир донецької команди Віталій Лялька — 7:3.

В іншій зустрічі херсонський “Дніпро” не залишив “каменя на камені” від “Вовків” — 0:8.

Відзначимо, у таблиці “Донбас” має 51 очко — 2 сходинка, і на один бал випереджає “Дніпро” з яким саме і проведе наступний матч.

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