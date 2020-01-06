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"Донбасс" и "Днепр" завоевали очередные победы в УХЛ

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КИЕВ. 6 января. УНН. В матчах 25-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги "Донбасс" сыграл с "Белым Барсом", а "Днепр" гостил у "Ледяных Волков", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УХЛ.

Первая игра 2020 началась сразу с приятных новостей: после паузы более чем на месяц на лед вернулся капитан “Донбасса” Виктор Захаров.

В первом периоде команды обменялись удалениями, но реализовать свои 2-минутки не смогли. В равной борьбе “Донбасс” все-таки сумел открыть счет ближе к концу периода. Точным броском отметился Александр Яковлев — это первая шайба УХЛ в 2020 году.

На старте второго периода Сергей Бабинец сравнял счет в матче, чем по-настоящему завел донецкую команду. В течение почти двухминутного игрового отрезка “Донбасс” забросил три шайбы подряд, забивали Никифоров, Захаров и Карпенко. Такой ответ заставила Константина Буценко взять тайм-аут.

После паузы гости снова вернулись в игру, а за 22 секунды до второго перерыва сыграли еще одну шайбу. Дебют третьего периода также остался за “Белым Барсом”. На 42-й минуте Дмитрий Зозовский сократил отставание своей команды до минимума, но и здесь “Донбасс” нашел чем ответить. Красивая и быстрая атака сразу удалась Большакова и Милехин, которые доставили игровой снаряд на дальнюю штангу Уилсона, американец забросил свою вторую шайбу в сезоне.

Уже ближе к концу периода Милехин снова ассистировал партнеру, на этот раз он помог отличиться Коренчуком. Точку в игре поставил лучший бомбардир донецкой команды Виталий Кукла — 7:3.

В другой встрече херсонский “Днепр” не оставил “камня на камне” от “Волков” — 0:8.

Отметим, в таблице “Донбасс” имеет 51 очко — 2 ступень, и на один балл опережает “Днепр” с каким именно и проведет следующий матч.

Украинские Национальные Новости

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