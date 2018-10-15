Дональд Трамп: я надав Україні озброєння, Обама натомість - цього не зробив, дав лише ковдри

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він досить жорсткий у спілкуванні з президентом РФ Володимиром Путіним, до того ж надав Україні зброю й танки, коли попередній президент Барак Обама, за його словами, надіслав виключно подушки та ковдри. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю американського президента телеканалу CBS.

Ведуча телеканалу CBS запитала у Трампа, чому він ніколи не висловлюється різко стосовно Путіна, зокрема, чому не виказує цього публічно.

Трамп, відповідаючи на запитання щодо російського президента, дав відповідь, згадуючи Україну.

“Я цього не зробив? Я той, хто надав Україні оборонну зброю й танки. Обама цього не зробив. Ви знаєте, що він послав? Він послав подушки та ковдри”, — сказав президент США.

Журналістка уточнила, що запитує безпосередньо про Путіна. На це Трамп зазначив, що він “дуже жорсткий” з Путіним особисто: “Я думаю, що я дуже жорсткий з ним особисто. У мене була зустріч з ним. Це була дуже складна зустріч і вона була дуже хорошою”, — сказав Трамп.

Нагадуємо, президент США Дональд Трамп вважає, що жоден з союзників Вашингтона не поводиться так само вороже по відношенню до Сполучених Штатів, як Європейський союз.

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