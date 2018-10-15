Дональд Трамп: я предоставил Украине вооружение, Обама взамен - этого не сделал, дал только одеяла

Ведущая телеканала CBS спросила у Трампа, почему он никогда не высказывается резко в отношении Путина, в частности, почему не выдает этого публично.

Трамп, отвечая на вопрос относительно российского президента, ответил, вспоминая Украину.

“Я этого не делал? Я тот, кто предоставил Украине оборонительное вооружение и танки. Обама этого не сделал. Вы знаете, что он послал? Он послал подушки и одеяла”, — сказал президент США.

Журналистка уточнила, что спрашивает непосредственно о Путине. На это Трамп отметил, что он “очень жесткий” с Путиным лично: “Я думаю, что я очень жесткий с ним лично. У меня была встреча с ним. Это была очень сложная встреча и она была очень хорошей”, — сказал Трамп.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп считает, что ни один из союзников Вашингтона не ведет себя так же враждебно по отношению к Соединенным Штатам, как Европейский союз.