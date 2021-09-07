Дональд Трамп може взяти участь у виборах президента в 2024 році
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Дональд Трамп сподівається повернутися до Білого дому і братиме участь у наступних президентських перегонах 2024 року. Про це інформує Politico, пише УНН.
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Як пише видання, екс-президент останнім часом став більш активно працювати в медіа-просторі. Також штаб Трампа приступив до збору коштів, став розміщувати політичну рекламу. Найчастіше ця реклама має на меті критику чинного президента США Джозефа Байдена.
Однак сам Дональд Трамп поки відкрито не заявляв про свої президентські амбіції.
Нагадаємо
Попередник президента США Джо Байдена Дональд Трамп опублікував заяву, в якій закликав президента Білого дому піти у відставку через ситуацію в Афганістані.