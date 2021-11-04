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Домашні матчі "Металісту" цього сезону зібрали майже стільки ж глядачів, скільки уся УПЛ

Київ • УНН

 • 17282 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Домашні матчі ФК “Металіст” у сезоні 2021/2022 зібрали майже стільки ж глядачів, скільки вся УПЛ, пише прессслужба клубу.

Домашні матчі "Металісту" цього сезону зібрали майже стільки ж глядачів, скільки уся УПЛ

Деталі

“Футбольний клуб „Металіст“, хоч і грає поки що у Першій лізі, продовжує впевнено лідирувати за популярністю у вболівальників, випереджаючи абсолютно всі українські клуби. На кожен матч „Металіста“ у Харкові приходить у середньому у 8,3 рази більше людей, ніж на ігри клубів української Прем’єр-ліги”, — зазначили там.

Загалом на 102 матчах УПЛ цього сезону побувало 419 791 уболівальник. На 12 домашніх матчах “Металіста”, які відбулися після оголошення Олександром Ярославським про відродження клубу, практично стільки ж — 408 328.

“Тобто середня відвідуваність домашніх матчів „Металіста“ у Першій Лізі — 34 027 уболівальників, тоді як для УПЛ ця цифра — 4 115 осіб. Причому майже кожна гра жовто-синіх збирає більше людей на трибунах, аніж весь тур УПЛ, що складається із восьми поєдинків. Вкотре висловлюємо величезну подяку харківським уболівальникам — найкращим у світі! „Металіст“ — це Харків, Харків — це „Металіст“! Тільки Харків — тільки перемога!”, — додали у ФК.

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