Долгополов розпочав новий сезон з перемоги в матчі турніру в Брісбені
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Український тенісист Олександр Долгополов вийшов у другий раунд турніру ATP “Brisbane International”, що відбувається у Брісбені (Австралія), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У стартовому матчі киянин за 1 годину 53 хвилини обіграв шосту ракетку турніру Дієго Шварцмана з Аргентини — 6:3, 7:6 (3).
Українець у другому сеті лідирував 5:2, але не подав на матч за рахунку 5:3. Свою перевагу киянину вдалося реалізувати на тайбрейку з другого матчбола.
Зазначимо, що наступний суперник провідного українського тенісиста визначиться в поєдинку між аргентинцем Орасіо Себальос і одним з переможців кваліфікаційного турніру.