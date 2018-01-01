Долгополов начал новый сезон с победы в матче турнира в Брисбене
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Украинский теннисист Александр Долгополов вышел во второй раунд турнира ATP “Brisbane International”, что происходит в Брисбене (Австралия), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В стартовом матче киевлянин за 1 час 53 минуты обыграл шестую ракетку турнира Диего Шварцмана из Аргентины — 6: 3, 7: 6 (3).
Украинец во втором сете лидировал 5: 2, но не подал на матч при счете 5: 3. Свое преимущество киевлянину удалось реализовать на тайбрейке с другой матчбола.
Отметим, что следующий соперник ведущего украинского теннисиста определится в поединке между аргентинцем Орасио Себальос и одним из победителей квалификационного турнира.