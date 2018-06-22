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Долар та євро у обмінниках подорожчали

Долар та євро у обмінниках подорожчали

Київ • УНН

 • 9946 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Станом на 22 червня долар в обмінниках коштує 26,35 грн/долар, що на 3 копійки або на 0,1% більше, ніж у понеділок 18 червня. А євро протягом робочого тижня подорожчав на 5 копійок або на 0,2% до 30,77 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.

Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:

  • 26,348 гривень за долар;
  • 30,774 гривень за євро;
  • 0,428 гривень за російський рубль;
  • 35,340 гривень за фунт стерлінгів.

Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подешевшав майже на 9 копійок, євро подорожчав майже на 7 копійок, а ціна фунту стерлінгів зросла на 22 копійки.

Нагадаємо, НБУ запровадив нововведення для стабілізації валютного ринку. Зокрема, регулятор уніфікував значення лімітів відкритої валютної позиції банків.

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