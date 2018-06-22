Долар та євро у обмінниках подорожчали

Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:



26,348 гривень за долар;



30,774 гривень за євро;



0,428 гривень за російський рубль;



35,340 гривень за фунт стерлінгів.



Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подешевшав майже на 9 копійок, євро подорожчав майже на 7 копійок, а ціна фунту стерлінгів зросла на 22 копійки.

Нагадаємо, НБУ запровадив нововведення для стабілізації валютного ринку. Зокрема, регулятор уніфікував значення лімітів відкритої валютної позиції банків.