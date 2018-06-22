Доллар и евро в обменниках подорожали

Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:



26,348 гривен за доллар;



30,774 гривен за евро;



0,428 гривен за рубль;



35,340 гривен за фунт стерлингов.



Отметим, по сравнению с предыдущим днем ​​доллар подешевел почти на 9 копеек, евро подорожал почти на 7 копеек, а цена фунта стерлингов выросла на 22 копейки.

Напомним, НБУ ввел новшество для стабилизации валютного рынка. В частности, регулятор унифицировал значения лимитов открытой валютной позиции банков.