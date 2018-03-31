Дохідна частина держбюджету за три місяці недовиконана на 6,3% - казначейство
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У березні 2018 року доходи держбюджету України становили 76,224 млрд грн, що на 5,086 мільярда, або 6,3% менше планових показників. Про це повідомляє Державна казначейська служба, передає УНН.
Всього з початку 2018 року план по доходах не виконано на 12,084 млрд грн.
Разом з тим, доходи держбюджету в поточному місяці, у порівнянні із березнем 2017 року, збільшилися на 12,238 млрд грн, або на 19,1%.
Також повідомляється, що в порівнянні з січнем-березнем 2017 року, за три місяці 2018 року податкові надходження скоротилися на 6,7% - до 89,621 млрд грн, тоді як митні зросли до 73,376 млрд грн, що на 12,8% перевищує показник аналогічного періоду 2017 року.
Держказначейство також повідомило про зростання доходів місцевих бюджетів у березні 2018 року на 4,688 млрд грн, або 37% - до 17,316 млрд грн.
Надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) в березні 2018 року збільшилися до березня 2017 року на 31,5% - до 16,149 млрд грн.
Нагадаємо, Кабмін схвалив звіт щодо виконання Держбюджету-2017.