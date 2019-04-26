Дохід киян у 2,44 раза більше середнього в Україні

Згідно з даними, дохід на одного українця в середньому становив 57,9 тис. грн, що на 9,9% більше аніж у попередньому році. Найнижчі доходи, вже четвертий рік поспіль, в Донецькій (31,9 тис. грн) і Луганській (20,6 тис. грн) областях.



Додамо, що сумарні доходи українців за 2018 рік становили 3,219 трлн грн, в той час як у 2017 цей показник становив 2,65 трлн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні зросли тарифи



Додамо, що експерт пояснив, чому держбюджет недоотримує доходи.