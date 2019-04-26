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Дохід киян у 2,44 раза більше середнього в Україні

Дохід киян у 2,44 раза більше середнього в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Києві рівень доходу на одну людину склав 141,2 тис. грн на особу, що в 2,44 раза вище, ніж в середньому по країні. Про це свідчать дані оприлюдненні Державною службою статистики України, передає УНН.

Згідно з даними, дохід на одного українця в середньому становив 57,9 тис. грн, що на 9,9% більше аніж у попередньому році. Найнижчі доходи, вже четвертий рік поспіль, в Донецькій (31,9 тис. грн) і Луганській (20,6 тис. грн) областях.

Додамо, що сумарні доходи українців за 2018 рік становили 3,219 трлн грн, в той час як у 2017 цей показник становив 2,65 трлн.

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Додамо, що експерт пояснив, чому держбюджет недоотримує доходи.

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