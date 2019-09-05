Дочка Міли Йовович дебютувала як модель
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. 11-річна дочка американської актриси українського походження Міли Йовович дебютувала як модель. Про це актриса розповіла на своїй сторінці в Instagram, повідомляє УНН.
Евер Габо в 11 років потрапила на обкладинку модного журналу Jalous. Дівчинка знялася в декількох образах, позуючи в білій сукні-сорочки з жовтими квітами, сидячи на гойдалці. Також юна модель позувала в кофті, декорованій білим і чорним мереживом і в сірому пальті.
Користувачі мережі відзначили, що дочка дуже схожа на свою зоряну матір.
Йовович написала в коментарі, що для неї це дуже схожа історія, оскільки вона сама в 1990-х знімалася для французької версії цього журналу.
Нагадаємо, Міла Йовович планувала зіграти жінку-кіллера у науково-фантастичному бойовику.