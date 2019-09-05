Дочь Милы Йовович дебютировала в качестве модели
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. 11-летняя дочь американской актрисы украинского происхождения Милы Йовович дебютировала в качестве модели. Об этом актриса рассказала на своей странице в Instagram, сообщает УНН.
Эвер Габо в 11 лет попала на обложку модного журнала Jalous. Девочка снялась в нескольких образах, позируя в белом платье-рубашки с желтыми цветами, сидя на качелях. Также юная модель позировала в кофте, декорированной белым и черным кружевом и в сером пальто.
Пользователи сети отметили, что дочь очень похожа на свою звездную мать.
Йовович написала в комментарии, что для нее это очень похожая история, поскольку она сама в 1990-х снималась для французской версии этого журнала.
Напомним, Мила Йовович планировала сыграть женщину-киллера в научно-фантастическом боевике.