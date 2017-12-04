Добовий відбір газу з ПСГ перевищив 50 млн куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 2 грудня зменшився до 16,021 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 50,92 млн куб. м газу.
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При цьому в даних за 2 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 21,98 млн куб. м, з Угорщини - 3,69 млн куб. м, з Польщі - 4,98 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 51%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна припинила закачування газу у ПСГ.