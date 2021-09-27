Добкін vs Терехов: політолог розповів, кому віддадуть перевагу харків'яни

Цитата:

"Лідерів назвати важко, бо соціологія - різна. Однак, уже зрозуміло, що Добкін і Терехов фактично заберуть більше ніж 50% голосів", - сказав він.

Терехов має адмінресурс, і це - його єдина сильна сторона, продовжив політолог.

"Він же використав для свого піару бюджетний ресурс, що важко заперечити", - додав Цибулько.

Натомість Добкін є сильною особистістю і реальним, а не удаваним правонаступником Геннадія Кернеса, вважає політолог.

"Тут може спрацювати фактор психологічної переваги Добкіна. Бо раптом у місті з'явиться ностальгія за реальним Кернесом, а не удаваним, яким є Терехов.

Терехов у порівнянні із Кернесом - слабка фігура. Тому, якщо харків'янам захочеться сильної фігури – думаю, вони можуть її побачити саме у Добкіні", - аргументував Цибулько.

У контексті

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Востаннє його бачили на публіці в серпні. Невдовзі після звістки про смерть Кернеса з'явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Ігор Терехов тимчасово зайняв крісло мера. За однією з версій, підпис підроблений і зроблений уже після смерті Геннадія Кернеса. Нового мера Харкова жителі міста будуть обирати в жовтні. Політологи прогнозують два тури виборів, де, ймовірно, зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.