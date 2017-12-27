Доба в АТО: один військовий загинув, ще 5 дістали поранення та травмування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції в результаті обстрілів загинув один військовослужбовець ЗСУ, ще 4 отримали поранення та травмування. Окрім цього, один службовець Національної гвардії України отримав поранення в результаті вибуху. Про це під час брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Так під час ворожого обстрілу в районі шахти Бутівка від смертельного вогнепального поранення загинув один військовослужбовець ЗСУ. Ще двоє наших військових були поранені військовими снайперами в районі селищ Золоте і Новолуганське. Стан одного з них характеризується як важкий.
Поблизу Луганська двоє наших бійців зазнали травм внаслідок ворожого обстрілу. Окрім того, зазнав поранення один військовослужбовець національної гвардії України — він підірвався на вибуховому пристрої біля селища Водяне”, — зазначив Мотузяник.
Загалом, за словами речника, на всій лінії зіткнення противник провів 6 прицільних обстрілів збройних сил України. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.