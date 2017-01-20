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Доба у зоні АТО минула без втрат для українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. За минулу добу жоден український військовий не загинув і не зазнав поранень внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих і поранених українських військових не було", - сказав він.

Нагадаємо, бойовики за добу, з 19 на 20 січня, 19 разів обстріляли сили АТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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