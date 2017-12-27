До зимових свят виробництво сурогатного алкоголю зростає на третину - Д.Снєгирьов
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У передноворічний період в Україні традиційно зростають обсяги виробництва як офіційного, так і підпільного алкоголю. Про це у коментарі УНН розповів співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
"Поряд із зростанням виробництва легального алкоголю, обсяги виробництва тіньового алкоголю також зростають. Можемо говорити про те, що на новорічні свята підпільне виробництво алкоголю зросте десь на 20-30%, як мінімум. Але ніхто не озвучить точних цифр, про них не відомо широкому загалу. Про них знають тільки ті, хто контролює тіньові потоки", - сказав він.
Відтак, український споживач має бути пильним при виборі лікеро-горілчаної продукції до новорічного столу, радить Снєгирьов.
"Поряд із зростанням виробництва нелегальної горілки, ніхто не відміняв і той контрафакт, що виробляється на неконтрольованих територіях та збувається в Україні. Пригадаймо нещодавній скандал, в якому був замішаний один із українських виробників алкоголю, який веде бізнес із окупованими територіями. За такої інформації немає вірогідності, що відсутні постачання до нас з іншого боку. Тому, українському споживачеві варто звертати увагу на продукцію, що продається у роздрібі. Адже в Україні, повторююсь, є поширеною практика збільшення випуску як офіційної, так і тіньової горілки напередодні свят", - сказав він.
Нагадаємо, що у листопаді, по відношенню до показників жовтня в Україні зросло виробництво горілки, коньяків та бренді.
При цьому, ціни на алкоголь напередодні свят залишаються стабільними. А низка виробників пропонують акційні знижки на свою продукцію. Наприклад, українське червоне вино “Коктебель” Каберне в середньому коштує 68,93 грн, але в окремих магазинах його можна придбати за акційною ціною — на 20 грн дешевше.