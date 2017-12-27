К зимним праздникам производство суррогатного алкоголя вырастет на треть - Д.Снегирев

"Наряду с ростом производства легального алкоголя, объемы производства теневого алкоголя также растут. Можем говорить о том, что на новогодние праздники подпольное производство алкоголя возрастет где-то на 20-30%, как минимум. Но никто не озвучит точных цифр, о них не известно широкой общественности. О них знают только те, кто контролирует теневые потоки", - сказал он.

Следовательно, украинский потребитель должен быть бдительным при выборе ликероводочной продукции к новогоднему столу, советует Снегирев.

"Наряду с ростом производства нелегальной водки, никто не отменял и тот контрафакт, который производится на неконтролируемых территориях и сбывается в Украине. Вспомним недавний скандал, в котором был замешан один из украинских производителей алкоголя, который ведет бизнес с оккупированными территориями. При такой информации нет вероятности, что отсутствуют поставки к нам с другой стороны. Поэтому, украинскому потребителю следует обращать внимание на продукцию, товары в рознице. Ведь в Украине, повторяюсь, является распространенной практика увеличения выпуска как официальной, так и теневой водки накануне праздников," - сказал он.

Напомним, что в ноябре, по отношению к показателям октября в Украине выросло производство водки, коньяков и бренди.

При этом, цены на алкоголь в преддверии праздников остаются стабильными. А ряд производителей предлагают акционные скидки на свою продукцию. Например, украинское красное вино "Коктебель" Каберне в среднем стоит 68,93 грн, но в отдельных магазинах его можно приобрести по акционной цене - на 20 грн дешевле.