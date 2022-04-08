До відновлювальних робіт у Бородянці залучено 208 рятувальників та 41 одиниця техніки - Монастирський
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та керівництво ДСНС перевірили хід проведення відновлювальних робіт у Бородянці, передає УНН із посиланням на МВС.
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"Третій день тут працюють 208 рятувальників та 41 одиниця техніки. Наразі основна задача – розбір завалів, очищення територій від будівельного сміття та пошук тіл загиблих", - повідомив Монастирський.
Керівництво МВС провело робочу нараду, на якій чітко визначено ділянки проведення аварійно-рятувальних робіт. Також ознайомились з організацією місць відпочинку та харчування особового складу, забезпеченням необхідним обладнанням та технікою.
Окремо Денис Монастирський поспілкувався із добровольцями, які допомагають рятувальникам. Сьогодні в Бородянці працювали 60 киян на добровільних засадах.
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